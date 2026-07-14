Ritiro Dimaro, in vendita i biglietti delle due amichevoli: prezzi, date e diretta tv
Dopo la presentazione di Massimiliano Allegri, parte il conto alla rovescia per il ritiro di Dimaro-Folgarida. In attesa della partenza per la Val di Sole di venerdì 17 luglio, la SSCNapoli ha reso note le informazioni per assistere alla amichevoli che si disputeranno in Trentino, contro l'Arezzo e la Carrarese. Di seguito la nota ufficiale del club.
La SSC Napoli è pronta a tornare in campo. In vista di una stagione del Centenario ricca di impegni in Italia e in Europa, gli Azzurri svolgeranno la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Nel corso delle due fasi, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due in Val di Sole e tre in Abruzzo.
Biglietti Amichevoli Napoli Dimaro 2026, prezzi e come acquistarli
I tifosi presenti a Dimaro potranno assistere alle gare presso lo Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena. I biglietti per le due amichevoli in Trentino saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 del 14 luglio 2026 ai seguenti link:
Napoli vs Arezzo 22/07/2026 - h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale - SKI.IT Arena - acquista qui i biglietti
Napoli vs Carrarese 26/07/2026 - h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale - SKI.IT Arena - acquista qui i biglietti
Prezzi biglietti Napoli-Arezzo
Tribuna coperta: € 29,50 + commissioni
Curva Meledrio: € 24,00 + commissioni
Prezzi biglietti Napoli-Cararrese
Tribuna coperta: € 29,50 + commissioni
Curva Meledrio: € 24,00 + commissioni
Dove vedere amichevoli Napoli Dimaro 2026 in tv e streaming
Le amichevoli di questo precampionato saranno disponibili in diretta Pay-Per-View al prezzo di 9,99 € su tre piattaforme: DAZN, Sky Primafila e OneFootball. Le modalità d'acquisto saranno comunicate nei prossimi giorni.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro