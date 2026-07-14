Foto Ritiro Dimaro, novità per i giocatori: piscina naturale nel torrente Meledrio

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Dimaro è pronta: ultimi lavori in vista dell'arrivo del Napoli di Allegri.

Mentre Massimiliano Allegri veniva presentato ufficialmente al Teatro San Carlo, a Dimaro Folgarida proseguivano senza sosta gli ultimi preparativi per accogliere il Napoli in vista del ritiro estivo, che prenderà il via venerdì. Il Comune e l'APT Val di Sole stanno ultimando gli interventi alla SKI.IT Arena e nelle aree dedicate ai tifosi, con Piazza Madonna della Pace che sarà il centro degli eventi serali. Oltre al palco destinato agli incontri con squadra e staff, sarà installato un maxi schermo che ospiterà la proiezione di diversi film, tra cui Odissea, e della finale del Mondiale FIFA 2026.

Dimaro pronta ad accogliere il Napoli: amichevoli e novità per i tifosi

Anche l'antistadio è ormai pronto, con il DOM dedicato al percorso emozionale per il Centenario del Napoli, il nuovo Store ufficiale e le aree di intrattenimento per i sostenitori azzurri. Sono inoltre già in vendita su TicketOne i biglietti delle amichevoli contro Arezzo (22 luglio, ore 18) e Carrarese (26 luglio, ore 18), entrambe in programma alla SKI.IT Arena. Tra le novità più caratteristiche c'è anche il tradizionale "laghetto" realizzato nel torrente Meledrio, una piccola piscina naturale che i calciatori utilizzeranno al termine degli allenamenti per favorire il recupero muscolare. Il ritiro scatterà ufficialmente venerdì con la cerimonia inaugurale al DOM, l'arrivo della squadra in mattinata e il primo allenamento fissato per le ore 18.