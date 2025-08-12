Foto

Ultimi colpi in arrivo? Manna (in tribuna) non si stacca dal telefono

Oggi alle 18:40Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Ultima seduta a porte aperte del ritiro di Castel di Sangro al Patini quest'oggi. Ancora una volta l'impianto dell'Alto Sangro ha fatto registrare un pienone, sugli spalti presente anche il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna.

Il dirigente azzurro, impegnato negli ultimi colpi di questo mercato scoppiettante, è presente in tribuna autorità come sempre incollato al telefono. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Abruzzo.