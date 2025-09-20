Live 4ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: Vlahovic dal 1', Allegri con Gimenez

vedi letture

Quarta giornata di campionato, nuovo weekend di Serie A al via: dieci partite, emozioni e aggiornamenti in tempo reale. Qui su Tuttonapoli.net vi raccontiamo tutto, dalle probabili formazioni alle ultime notizie dai campi, minuto per minuto, fino alle formazioni ufficiali di ogni gara.

LECCE-CAGLIARI - Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti, Esposito. Allenatore: Pisacane

BOLOGNA-GENOA - Formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Vieira

HELLAS VERONA-JUVENTUS, sabato 20 settembre ore 18:00

Nei padroni di casa confermata la coppia d'attacco Orban-Giovane che ha convinto nello scorso turno, in mediana spazio ad Akpa-Akpro. Per i bianconeri, Tudor fa alcuni cambi dopo gli impegni di Champions: panchina per Bremer con Kalulu che scala in difesa e Cambiaso-McKennie sugli esterni; a centrocampo Thuram potrebbe riposare con Koopmeiners al suo posto, mentre in attacco fiducia a Vlahovic insieme al rientrante Conceiçao e Yildiz.

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

UDINESE-MILAN, sabato 20 settembre ore 20:45

I friulani hanno iniziato alla grande in campionato e Runjaic continuerà con lo stesso undici: dunque 3-5-2 con i pilastri Solet e Kristensen in difesa e il tandem Davis-Bravo in attacco. Sponda rossonera, ci sono Terracciano e De Winter al posto degli infortunati Maignan e Pavlovic; in mediana ballottaggio Fofana-Loftus Cheek, mentre davanti tocca al duo Pulisic-Gimenez.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Iker Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato)

LAZIO-ROMA, domenica 21 settembre ore 12:30

Per il derby Sarri rischia di perdere Castellanos e Rovella, le cui condizioni sono da valutare: si preparano quindi Cataldi e Dia; ballottaggi poi tra Dele-Bashiru e Belahyane a centrocampo e Cancellieri-Pedro sulla fascia destra. Per quanto riguarda i giallorossi, è pre-allertato Celik se non dovesse farcela Hermoso, poi assente sicuro Wesley che sarà sostituito da Rensch; davanti Gasperini pensa a uno tra El Shaarawy ed El Aynaoui per giocare insieme a Soulé e Ferguson.

LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini

TORINO-ATALANTA, domenica 21 settembre ore 15:00

Baroni conferma il 3-4-2-1 per i granata: in mediana fiducia a Casadei e Asllani, ballottaggio Lazaro-Pedersen sulla destra, in attacco invece nessun dubbio sul tridente composto da Simone, Ngonge e Vlasic. Nei bergamaschi, Juric sceglie Djimsiti per rimpiazzare l'infortunato Scalvini, in cabina di regia si candida Musah con Pasalic sulla trequarti vista l'indisponibilità di De Ketelaere. Ancora ai box Scamacca, giocherà Krstovic.

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Israel; Maripan, Coco, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Zalewski; Samardzic, Pasalic; Krstovic. Allenatore: Juric

CREMONESE-PARMA, domenica 21 settembre ore 15:00

Grigiorossi ancora imbattuti, per dare seguito all'ottimo inizio Nicola conferma gran parte della formazione: l'unica novità dovrebbe essere in attacco dove Vazquez è in pole su Bonazzoli; non al meglio Vardy. Per quanto riguarda i Ducali, Cuesta può inserire Troilo in difesa, avanzando Delprato da esterno di centrocampo a scapito di Lovik; davanti tocca di nuovo a Cutrone e Pellegrino.

CREMONESE (3-5-2) probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola.

PARMA (3-5-2) probabile formazione: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Sorensen, Keita, Bernabè, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

FIORENTINA-COMO, domenica 21 settembre ore 18:00

Nei viola, Pioli ritrova Gudmundsson che si riprende il posto in attacco al fianco di Kean, mentre in mediana arriva la chance per Nicolussi-Caviglia insieme a Mandragora e Fagioli. Sponda lariana, Fabregas lancia Diego Carlos per sostituire lo squalificato Ramon, in attacco invece Morata è in vantaggio su Douvikas, alle sue spalle Nico Paz con Kuhn e Jesus Rodriguez.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas

INTER-SASSUOLO, domenica 21 settembre ore 20:45

Chivu è orientato a dare un turno di riposo ad alcuni uomini: tra i pali out Sommer e spazio a Martinez, in difesa tocca a Bisseck, a centrocampo Sucic farà rifiutare Mkhitaryan; in attacco potrebbe esserci Pio Esposito a fare coppia con Thuram, viste le condizioni non ottimali di Lautaro Martinez. Nei neroverdi, Grosso conferma l'undici che ha vinto la scorsa giornata: quindi tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Muric: Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20:45

Turnover per i campioni d'Italia, Conte può passare al 4-3-3 per rifiatare Spinazzola, Lobotka, McTominay e Hojlund. Dunque, torna Meret in porta, sulla corsia sinistra agirà Olivera; in cabina di regia ecco Gilmour coadiuvato da Anguissa e De Bruyne. Tridente inedito Politano-Lucca-Neres. Negli ospiti, Gilardino disegna un 3-5-2 con Akinsamiro in vantaggio su Tramoni e davanti Nzola insieme a uno tra Moreo e Meister.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. Allenatore: Conte.

PISA (3-5-2) probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Aebischer, Marin, Akinsamiro, Angori; Nzola, Moreo. Allenatore: Gilardino.