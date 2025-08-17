Empoli, non solo Obaretin: le ultime due idee per rinforzare l'attacco

L’Empoli è pronto ad accogliere Nosa Edward Obaretin, difensore classe 2002 di proprietà del Napoli, reduce dall’ultima stagione in prestito al Bari. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’accordo per il trasferimento fino al termine della stagione è stato raggiunto, con l’inserimento di un diritto di riscatto a favore dei toscani. L’operazione, tra prestito e possibile acquisizione definitiva, si aggira complessivamente sui 4 milioni di euro, confermando la volontà dell’Empoli di puntare su giovani profili per la ricostruzione post-retrocessione.

Non solo difesa: il club lavora anche per rinforzare altri reparti. In attacco resta calda la pista che porta a Marco Nasti della Cremonese, profilo conosciuto dal ds Gemmi dai tempi di Cosenza e già seguito nella scorsa stagione. Per la trequarti, invece, l’idea Arena del Pisa prende quota come alternativa concreta a Pafundi, ormai destinato alla Sampdoria. Se dovessero arrivare Nasti e Arena, l’Empoli potrebbe poi completare il mercato con l’innesto di un centrocampista, chiudendo così il cerchio sulle necessità principali.