Adeyemi, tutto si spiega? La Juve prova l'affondo per l'estate

Karim Adeyemi è stato con Garnacho il grande obiettivo di mercato del Napoli a gennaio dopo l’addio di Kvaratskhelia. Oggi il quotidiano Tuttosport fa sapere che lo stesso calciatore di nazionalità tedesca è pronto a dire sì alla Juventus. Affondo estivo da parte di Giuntoli per portare in bianconero l’esterno che Conte avrebbe voluto con sé in azzurro per la seconda parte di stagione. Il calciatore a gennaio non ha voluto lasciare la Bundesliga ma ora sembra pronto per cambiare squadra. Potrebbe trasferirsi in Italia, ma non al Napoli. La Juventus lo aspetta.