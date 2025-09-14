Foto

Adzic match-winner in Juve-Inter: Sportmediaset lo ribattezza "De Bruyne montenegrino"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:45Serie A
di Pierpaolo Matrone

La Juventus ieri pomeriggio ha battuto l'Inter al termine di una partita pazza, ricca di sorpassi e controsorpassi. L'ultimo, decisivo, l'ha messo a segno Vasilije Adzic, talento bianconero divenuto dunque match-winner di una partita importantissima, tra le più sentite del campionato italiano.

All'indomani del gol-vittoria del montenegrino, Sportmediaset ha dedicato un articolo al giocatore classe 2006, paragonandolo a Kevin De Bruyne: "Juve, chi è Vasilije Adzic: il De Bruyne montenegrino che ha condannato l'Inter ora sogna la Champions", il titolo del pezzo.