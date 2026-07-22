Inter, Pio Esposito: "Bastoni è un leader, per me è un esempio"
Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Sportmediaset: "Sto bene, stiamo svolgendo questa preparazione, abbiamo ancora un mese a disposizione per lavorare, quindi mi sento molto bene. Penso che la cosa più importante è mantenere l'equilibrio, quindi l'obiettivo è continuare questo percorso di crescita che sto facendo e migliorare sempre le prestazioni e crescere così con equilibrio.
Ti sei fissato un obiettivo in termini di numero di gol, di assist rispetto all'anno scorso?
Su queste cose sono abbastanza scaramantico, non ho mai pensato quanti gol farò in una stagione prima di iniziare.
Bastoni?
Sicuramente è uno dei leader di questa squadra, quindi è una figura importantissima per il nostro gruppo. È un esempio anche per me che sono arrivato l'anno scorso. Tutta l'ossatura italiana che hai nominato è una parte che traina il gruppo, un insieme di leader che fanno la differenza e si è visto in questi anni per l'Inter".
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