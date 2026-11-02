Allarme infortuni anche in casa Roma, Gasperini: "Siamo contati! Giochiamo sul filo..."

Anche la Roma deve fare i conti con l’emergenza infortuni. Gasperini ammette le difficoltà e spiega che la squadra sta andando avanti con uomini contati

In casa Roma suona l’allarme infortuni, un tema che riguarda da vicino anche il Napoli e le altre big del campionato. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulle assenze che stanno condizionando la sua squadra, soffermandosi in particolare sulle difficoltà numeriche in alcuni reparti e sulla necessità di adattarsi in attesa di ritrovare tutti dopo la sosta.

In questo momento, quali sono le vostre principali difficoltà?

"Se ti mancano Pellegrini, Dybala e Koné negli stessi reparti, cerchiamo di adattarci un po’ in certi momenti. Abbiamo l’alternativa di Castro con Malen, a centrocampo siamo contati. Spero sia un momento di passaggio. Abbiamo fatto queste sette partite, sul filo del rasoio. Ma abbiamo sempre avuto giocatori preparati che hanno recuperato velocemente. Mora? Sta bene, i 17 che ci sono sono tutti pronti. Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti. Difficile in questa settimana", le parole di Gian Piero Gasperini.