Crollo Atalanta! Senza 11 elementi travolta 3-0 dal Parma: Sarri ora rischia l’esonero
Crollo dell'Atalanta, travolta 3-0 dal Parma davanti ai propri tifosi nel posticipo della decima giornata di Serie A. La formazione di Maurizio Sarri, costretta a fare i conti con undici assenze, incassa la quinta sconfitta nelle prime dieci giornate e resta ferma a quota 11 punti, al tredicesimo posto. Un rendimento sempre più preoccupante, che mette seriamente in discussione la posizione del tecnico, ora a rischio esonero. Il Parma di Alberto Gilardino sblocca il risultato al 41' con Fabbian e dilaga nella ripresa: al 47' arriva l'autogol di Zappacosta, mentre al 58' Lontani firma il definitivo tris. I ducali conquistano così la seconda vittoria stagionale, salgono a 8 punti e si allontanano dalla zona retrocessione.
La classifica aggiornata di Serie A dopo la decima giornata
1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti
4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti
6 - Frosinone 20 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 14 gol subiti
7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti
8 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti
9 - Bologna 14 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 13 gol subiti
10 - Torino 13 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 16 gol subiti
11 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti
12 - Cagliari 13 punti in 10 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti
13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Lecce 9 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 21 gol subiti
15 - Parma 8 punti in 10 partite giocate, 8 gol fatti e 15 gol subiti
16 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti
17 - Sassuolo 8 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 26 gol subiti
18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti
19 - Udinese 5 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 23 gol subiti
20 - Venezia 3 punti in 10 partite giocate, 6 gol fatti e 20 gol subiti
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