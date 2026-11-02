Disastro Atalanta, Giuntoli annuncia: "Da domani ritiro! Sul futuro di Sarri..."

Dopo il pesante 3-0 contro il Parma, Cristiano Giuntoli annuncia il ritiro dell'Atalanta e interviene sulla posizione di Sarri

Il pesante 3-0 incassato dall'Atalanta contro il Parma scuote l'ambiente nerazzurro e spinge la società a prendere provvedimenti immediati. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita, ha annunciato il ritiro della squadra a partire da domani, definendo inaccettabile la prestazione del secondo tempo. Il dirigente ha inoltre risposto alle domande sulla posizione di Maurizio Sarri, finito al centro delle discussioni dopo l'ennesimo risultato negativo.

Giuntoli annuncia il ritiro dell'Atalanta e parla della posizione di Sarri

"In primis chiediamo scusa ai nostri tifosi, che come sempre ci hanno sostenuto, perché il secondo tempo di oggi è stato inaccettabile. Sono venuto io, per conto della proprietà, per dire che dobbiamo lavorare molto: non è tempo di vanificare mesi di lavoro, però il messaggio è che dobbiamo mettere testa bassa e pedalare. Da domani abbiamo deciso di andare in ritiro, insieme al mister: nonostante i dieci assenti, il secondo tempo è inaccettabile".

Sulla posizione di Maurizio Sarri, Giuntoli ha aggiunto: "Noi ci mettiamo in discussione tutti i giorni. La prestazione di oggi è da imputare a società, allenatore, staff e calciatori. Non è da puntare il dito su nessuno".