Allegri lo voleva al Napoli, ora il Milan vuole blindare Rabiot: proposta di rinnovo

Adrien Rabiot è sempre più centrale nel progetto del Milan. Le sua prestazioni hanno convinto il club, che valuta un possibile rinnovo del contratto

Cinque presenze, due gol e due assist: Adrien Rabiot ha iniziato la stagione da protagonista e il suo rendimento potrebbe spingere il Milan a guardare già al futuro. Il centrocampista francese si è ritagliato un ruolo sempre più importante nel progetto rossonero, confermando la propria duttilità e la capacità di agire in più zone del campo, dal mediano al regista fino al trequartista. Arrivato al Milan su indicazione di Massimiliano Allegri, Rabiot è rimasto centrale anche dopo l’addio dell’attuale allenatore del Napoli, diventando un elemento importante per Ruben Amorim.

Rabiot-Milan, possibile rinnovo fino al 2030

Il rendimento del francese potrebbe ora aprire le porte a un prolungamento del contratto. L’attuale accordo scadrà nel 2028, con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi starebbe valutando una proposta di rinnovo di altre due stagioni, fino al 2030, con opzione per un ulteriore anno. Un’ipotesi che consentirebbe al Milan di blindare Rabiot e prolungare ulteriormente il rapporto con il centrocampista francese.