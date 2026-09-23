Occhio al Frosinone! E' primo in Serie A in una speciale classifica: il dato
Il Frosinone sarà il prossimo avversario del Napoli al Maradona dopo la sosta e arriverà a Fuorigrotta con un dato particolarmente significativo relativo alla propria aggressività senza palla. Secondo quanto evidenziato da OptaPaolo, la formazione ciociara è infatti quella che finora ha fatto registrare il dato migliore della Serie A per PPDA, parametro utilizzato per misurare l’intensità del pressing.
Frosinone davanti a Roma e Venezia per pressing alto
OptaPaolo sottolinea inoltre una particolarità che distingue la Serie A dagli altri principali campionati europei: La Serie A è l'unico campionato dei maggiori cinque tornei europei 2026/27 con almeno una neopromossa sul podio delle squadre che effettuano il maggior pressing alto - ben due: 1° il Frosinone (PPDA 9.5) e 3° il Venezia (PPDA 10.5); tra loro la Roma (PPDA 9.9). Coraggio. Un dato che fotografa quindi una delle caratteristiche del prossimo avversario degli azzurri: il Frosinone precede Roma e Venezia nella graduatoria relativa alla pressione alta.
2/3 - La #SerieA è l'unico campionato dei maggiori cinque tornei europei 2026/27 con almeno una neopromossa sul podio delle squadre che effettuano il maggior pressing alto - ben due: 1° il #Frosinone (PPDA 9.5) e 3° il #Venezia (PPDA 10.5); tra loro la Roma (PPDA 9.9). Coraggio. pic.twitter.com/dTvE1PRguK— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 22, 2026
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro