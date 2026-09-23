Occhio al Frosinone! E' primo in Serie A in una speciale classifica: il dato

vedi letture

Il Frosinone attende il Napoli con un primato: è la squadra che pressa più alto in Serie A.

Il Frosinone sarà il prossimo avversario del Napoli al Maradona dopo la sosta e arriverà a Fuorigrotta con un dato particolarmente significativo relativo alla propria aggressività senza palla. Secondo quanto evidenziato da OptaPaolo, la formazione ciociara è infatti quella che finora ha fatto registrare il dato migliore della Serie A per PPDA, parametro utilizzato per misurare l’intensità del pressing.

Frosinone davanti a Roma e Venezia per pressing alto

OptaPaolo sottolinea inoltre una particolarità che distingue la Serie A dagli altri principali campionati europei: La Serie A è l'unico campionato dei maggiori cinque tornei europei 2026/27 con almeno una neopromossa sul podio delle squadre che effettuano il maggior pressing alto - ben due: 1° il Frosinone (PPDA 9.5) e 3° il Venezia (PPDA 10.5); tra loro la Roma (PPDA 9.9). Coraggio. Un dato che fotografa quindi una delle caratteristiche del prossimo avversario degli azzurri: il Frosinone precede Roma e Venezia nella graduatoria relativa alla pressione alta.