Serie A, i primi 5 giocatori per duelli aerei vinti: super Rrahmani, doppiato Bremer
L’assenza di Alessandro Buongiorno ha costretto il Napoli di Massimiliano Allegri a modificare gli equilibri in difesa, ma Amir Rrahmani continua a rappresentare un punto fermo per il tecnico azzurro. Il centrale kosovaro è uno dei giocatori ai quali Allegri rinuncia più difficilmente e i numeri delle prime cinque giornate di Serie A ne confermano l’importanza. Tra le sue principali qualità c’è infatti il gioco aereo, come dimostra la graduatoria ufficiale della Lega Serie A relativa ai duelli aerei vinti.
Rrahmani domina la classifica: 37 duelli aerei vinti
Rrahmani ha già vinto 37 duelli aerei, una media superiore ai sette a partita e un dato che lo colloca nettamente al primo posto della graduatoria. Il difensore del Napoli ha più del doppio dei duelli aerei vinti da Gleison Bremer, fermo a quota 18. Davanti al brasiliano ci sono Andrea Carboni del Monza, con 20, e Leo Østigård del Genoa, a 19. Chiude la top five Giorgio Cittadini del Frosinone con 17 duelli aerei vinti.
I 5 primi giocatori per duelli aerei vinti:
Amir Rrahmani (Napoli): 37
Andrea Carboni (Monza): 20
Leo Ostigard (Genoa): 19
Gleison Bremer (Juventus): 18
Giorgio Cittadini (Frosinone): 17
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro