Serie A, i primi 5 giocatori per duelli aerei vinti: super Rrahmani, doppiato Bremer

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Amir Rrahmani si conferma un punto fermo per il Napoli di Massimiliano Allegri: il difensore azzurro domina la classifica ufficiale della Lega Serie A.

L’assenza di Alessandro Buongiorno ha costretto il Napoli di Massimiliano Allegri a modificare gli equilibri in difesa, ma Amir Rrahmani continua a rappresentare un punto fermo per il tecnico azzurro. Il centrale kosovaro è uno dei giocatori ai quali Allegri rinuncia più difficilmente e i numeri delle prime cinque giornate di Serie A ne confermano l’importanza. Tra le sue principali qualità c’è infatti il gioco aereo, come dimostra la graduatoria ufficiale della Lega Serie A relativa ai duelli aerei vinti.

Rrahmani domina la classifica: 37 duelli aerei vinti

Rrahmani ha già vinto 37 duelli aerei, una media superiore ai sette a partita e un dato che lo colloca nettamente al primo posto della graduatoria. Il difensore del Napoli ha più del doppio dei duelli aerei vinti da Gleison Bremer, fermo a quota 18. Davanti al brasiliano ci sono Andrea Carboni del Monza, con 20, e Leo Østigård del Genoa, a 19. Chiude la top five Giorgio Cittadini del Frosinone con 17 duelli aerei vinti.

I 5 primi giocatori per duelli aerei vinti:

Amir Rrahmani (Napoli): 37

Andrea Carboni (Monza): 20

Leo Ostigard (Genoa): 19

Gleison Bremer (Juventus): 18

Giorgio Cittadini (Frosinone): 17