Lazio da Scudetto? Frattesi frena: "No, chiedete a Inter e Roma"

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Davide Frattesi è partito forte e con lui anche la Lazio. Ora dal ritiro della Nazionale parla in conferenza stampa anche di Scudetto.

La Lazio di Gattuso è partita fortissimo in Serie A, dove condivide la vetta con Inter e Roma. Ma per Davide Frattesi i biancocelesti non potranno competere per lo Scudetto, almeno sentendo le sue parole in conferenza stampa da Coverciano:

Si aspettava un avvio di campionato così? Come vede la corsa Scudetto? "Onestamente non me lo aspettavo. Abbiamo iniziato con l'entusiasmo basso dopo Mantova, i presupposti non erano dei migliori. Quello che mi piace è che si è creato un bel gruppo e questo fa la differenza, perché riesci a smaltire bene le delusioni e a ricaricarti. Per lo Scudetto chiedete ai ragazzi dell'Inter e della Roma...".

Le fa strano che in Nazionale Juventus e Milan siano così poco rappresentate? "Basta guardare le formazioni di Serie A... La Juventus a Sassuolo aveva solo Vicario di italiani... Il Milan con noi aveva Cisse. Se i ragazzi non giocano, come fanno a venire in Nazionale? Questo è un problema, anche perché abbiamo relativamente pochi ragazzi che giocano all'estero. Questo è un argomento di cui bisognerebbe parlare di più ma non sta a me farlo".