A un passo dal Napoli, che storia per Diouf: ora titolare con la Francia

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L'interista Andy Diouf pronto alla prima maglia da titolare con la Francia nella sfida di Nations League contro la Turchia, nell'inedito ruolo di terzino sinistro. A rivelare la svolta tattica è stato il commissario tecnico Zinedine Zidane durante la conferenza stampa di presentazione della gara, decisione rilanciata dal quotidiano L'Équipe che definisce "coraggiosa" la mossa dell'allenatore transalpino insieme al ritorno di Kylian Mbappé sulla corsia mancina e all'impiego di Rayan Cherki come mezzala. Diouf era stato vicino al Napoli la scorsa estate, poi dopo l'infortunio di Lukaku il club ha scelto di utilizzare il tesoretto per Hojlnud.

Diouf è andato all'Inter ma pur essendo un centrocampista sta giocando ora come esterno a destra. E adesso in nazionale farà il terzino sinistro. Un vero e proprio jolly.