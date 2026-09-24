Ufficiale L'Inter ora è virtuosa anche senza fare strada in Champions: altro bilancio in utile, +22mln

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Gli anni di difficili, con grande perdite, sembrano ormai alle spalle. Attraverso i propri canali, l'Inter ha comunicato di aver chiuso in utile il secondo bilancio di fila. Si legge: "Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2025/26 nel corso della riunione che si è svolta oggi presso la sede del Club. I risultati saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che si terrà entro la metà di ottobre".

Ricavi salgono a 518 milioni: quasi record

Si evince da altri passaggi della nota che si tratta del secondo anno con i ricavi più alti di sempre: "Il conto economico per la stagione 2025/26 evidenzia ricavi pari a €518 milioni, registrando il secondo migliore risultato nella storia del Club dopo il record della scorsa stagione (€567 milioni), che fu caratterizzato dai ricavi straordinari garantiti dalla partecipazione alla FIFA Club World Cup e dal raggiungimento della Finale della UEFA Champions League. Il progetto di bilancio si chiude in positivo con un utile netto di €22,7 milioni. Questo valore è stato raggiunto grazie al consolidamento del fatturato e ad una riduzione dei costi della produzione di circa €20 milioni, pari al 4%. I ricavi commerciali sono aumentati del 7%, principalmente grazie alla crescita dei ricavi da merchandising, sostenuta dal nuovo modello di business implementato con il partner Fanatics. Inoltre, sono aumentati anche i ricavi da match day, considerando la media per evento. I ricavi da player trading sono aumentati di €11 milioni, insieme ad un calo di ammortamenti e svalutazioni dei diritti pluriennali calciatori pari a €8 milioni. L’andamento dell’anno fiscale ha permesso di riportare in territorio positivo il patrimonio netto del Gruppo per €10,4 milioni, da una posizione negativa di €12 milioni alla chiusura del bilancio 2024/25".