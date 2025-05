Altro che testa al Barcellona: Inzaghi crede allo scudetto e recupera tre big per la Lazio

Domenica 18 maggio l'Inter ospita la Lazio alle 20:45. Si sono riaccese le speranze scudetto dopo il pari del Napoli col Genoa. Come riporta la redazione di Sky Sport, Pavard, Frattesi e Mkhitaryan hanno svolto un lavoro a parte sul campo e sono sulla via della guarigione.

Giovedì svolgeranno una parte di lavoro individuale e la restante parte con il gruppo, da venerdì probabilmente si alleneranno interamente con i compagni. In questo caso sarebbero tutti e tre convocabili almeno per la panchina. C'è più cautela invece per Lautaro, che ha svolto un allenamento personalizzato a causa dell'elongazione ai flessori della coscia: il suo percorso di recupero sarà un po’ più lento come da programma