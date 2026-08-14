Amorim caccia Leao, Milan costretto ad abbassare le pretese: due nomi per sostituirlo

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Ruben Amorim ha comunicato al Milan che Rafael Leao non fa parte del progetto. Nwaneri e Martinelli idee per rimpiazzarlo.

Il Milan ha praticamente deciso di mettere sul mercato Rafael Leao. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, dopo che Ruben Amorim ha valutato con attenzione il portoghese nelle ultime settimane e il club rossonero si è messo in contatto con l'entourage del numero 10 facendo intendere che basterà anche un'offerta inferiore ai 50 milioni per arrivare all'accordo con un eventuale club che presenterà la proposta.

Nessun rilancio del Galatasaray

Tutto questo farebbe pensare alla possibilità che il Galatasaray, che nei giorni scorsi aveva fatto pervenire al Milan un'offerta da 35 milioni di euro, bonus compresi, potesse sfruttare questa possibilità per farsi di nuovo sotto, ma come vi avevamo raccontato già nei giorni scorsi, il club turco non rilancerà, visto anche che si è ormai concentrato su altri obiettivi. In tutto questo, almeno per il momento, nessuno ha ancora avvisato i giallorossi di Istanbul del cambio di valutazione fatto dal Milan.

Occhi in casa Arsenal

Il Galatasaray ha infatti messo nel mirino sia Gabriel Martinelli che Ethan Nwaneri, entrambi di proprietà dell'Arsenal. Difficile che le cose possano cambiare, anche se sul mercato nessuna porta deve mai essere chiusa in anticipo, ma solo se il Milan dovesse accontentarsi di quei famosi 35 milioni il Gala tornerebbe davvero a farsi avanti.