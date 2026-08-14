Frattesi-Lazio, affare in stand-by: la Lega blocca il trasferimento per gli indici finanziari
Il centrocampista era atteso nella giornata odierna a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto, ma il viaggio verso la Capitale è stato rinviato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema non riguarda i rapporti tra Inter e Lazio, né la volontà del calciatore, che aveva già dato il proprio assenso al trasferimento, quanto piuttosto un vincolo imposto dalla Lega Serie A relativo agli indici finanziari del club biancoceleste: sommando la formula del prestito oneroso e l'ingaggio del giocatore, la Lazio sforerebbe il parametro del saldo zero.
I dettagli dell'accordo tra Inter e Lazio
Prima dello stop, la trattativa tra i due club aveva raggiunto una configurazione ormai definita nei dettagli. L'Inter aveva accettato la proposta della Lazio basata su un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni. La clausola sarebbe scattata al raggiungimento di almeno 25 presenze stagionali da parte di Frattesi oppure in caso di piazzamento della Lazio al decimo posto in classifica. Prevista inoltre una percentuale del 50% a favore dei nerazzurri sull'incasso di un'eventuale futura rivendita del centrocampista.
Le prossime mosse dei due club
Nonostante lo stop imposto dalla Lega, Inter e Lazio non avrebbero alcuna intenzione di archiviare la trattativa. Le due società risultano al lavoro per trovare una soluzione tecnica che permetta di rispettare i parametri finanziari richiesti, così da sbloccare l'operazione nelle prossime ore. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi a breve.
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