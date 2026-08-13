Juventus, tormentone portiere: sfuma Suzuki, si torna su Vicario

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Calciomercato Juventus, si torna su Vicario che era stato accostato anche al Napoli nei mesi scorsi

Cambiano nuovamente gli scenari in casa Juventus per quanto riguarda il reparto portieri. Si complica, infatti, la pista che porta a Zion Suzuki: dopo la Supercoppa Europea non ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e il Paris Saint-Germain. Con questa opzione che si allontana sempre di più — e con il portiere giapponese sempre più vicino a restare a Parigi, una volta sbloccata anche la situazione legata al Parma — la Juventus ha spostato il proprio sguardo sulla Premier League.

Juventus, caos portiere: si torna su Vicario

Il nome caldo per rinforzare la difesa bianconera torna ad essere quello di Guglielmo Vicario: il club sta valutando la possibilità di intavolare una trattativa con il Tottenham. L'obiettivo della Juventus è capire se gli Spurs siano disposti ad aprire a una cessione in prestito, nel tentativo di riportare in Serie A l'ex portiere dell'Empoli, seguito anche al Napoli nei mesi scorsi. Sfumati i primi obiettivi, la Juventus torna dunque su Vicario a cui era stata accostata già ad inizio estate.