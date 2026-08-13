Juventus, tormentone portiere: sfuma Suzuki, si torna su Vicario
Cambiano nuovamente gli scenari in casa Juventus per quanto riguarda il reparto portieri. Si complica, infatti, la pista che porta a Zion Suzuki: dopo la Supercoppa Europea non ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e il Paris Saint-Germain. Con questa opzione che si allontana sempre di più — e con il portiere giapponese sempre più vicino a restare a Parigi, una volta sbloccata anche la situazione legata al Parma — la Juventus ha spostato il proprio sguardo sulla Premier League.
Juventus, caos portiere: si torna su Vicario
Il nome caldo per rinforzare la difesa bianconera torna ad essere quello di Guglielmo Vicario: il club sta valutando la possibilità di intavolare una trattativa con il Tottenham. L'obiettivo della Juventus è capire se gli Spurs siano disposti ad aprire a una cessione in prestito, nel tentativo di riportare in Serie A l'ex portiere dell'Empoli, seguito anche al Napoli nei mesi scorsi. Sfumati i primi obiettivi, la Juventus torna dunque su Vicario a cui era stata accostata già ad inizio estate.
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