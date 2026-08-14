Clamoroso Milan, Amorim taglia Leao: ha chiesto al club di cederlo

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Non sarebbe un dramma qualora il portoghese dovesse rimanere, ma Cardinale vuole provare ad accontentare il suo allenatore.

Svolta importante nel futuro di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ruben Amorim ieri ha detto al Milan che, dopo un mese di lavoro, preferirebbe che l'esterno portoghese venga venduto e lasci i rossoneri. Non sarebbe un dramma qualora dovesse restare, anche perché non c'è stata una rottura netta tra le parti, ma Cardinale vuole provare ad accontentare il suo allenatore.

C'è stato un contatto con il suo entourage

Gli agenti di Leao hanno visto gli uomini mercato del Milan e si sono confrontati sul da farsi nelle prossime settimane. La società ha per la prima volta comunicato a chi cura gli interessi del classe '99 che potrebbe bastare anche un'offerta da 40 milioni di euro, al massimo 45, per cederlo e non più 50 come era stato invece inizialmente stabilito. C'è dunque apertura all'addio del numero 10.