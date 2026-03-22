Anche l'Atalanta vince allo scadere col Verona: Palladino interrompe la serie negativa
L’Atalanta torna al successo e conquista tre punti importanti nella corsa alle posizioni europee, risultato che interessa anche il Napoli in ottica classifica. A Bergamo i nerazzurri superano 1-0 l’Hellas Verona grazie alla rete di Zappacosta, decisiva al 37’ con un sinistro dal limite che non lascia scampo a Montipò.
La squadra di Palladino interrompe così una serie negativa di sei partite senza vittorie e si riavvicina alla zona alta, portandosi momentaneamente a un punto dalla Roma. Successo meritato soprattutto per quanto visto nel primo tempo, con diverse occasioni create dai padroni di casa.
Nella ripresa il Verona prova a reagire e sfiora il pareggio, ma il risultato non cambia. Da segnalare anche il traguardo raggiunto da De Roon, che con questa presenza diventa il giocatore con più partite nella storia dell’Atalanta.
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