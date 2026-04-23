Anche sindacati calciatori e allenatori stanno con Malagò: "Condividiamo temi principali"

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(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' andata molto bene, c'è stata condivisione sui principali temi in discussione. Faremo i nostri passaggi interni e poi decideremo, dopo aver incontrato nel pomeriggio Abete": il sindacato dei calciatori e quello dei tecnici commentano così, in una dichiarazione all'ANSA, l'incontro con Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della Federcalcio.

Alla riunione con l'ex presidente del Coni erano presenti per l'Aic il presidente Calcagno, il dg Grazioli e i vicepresidenti Biondini, Gaggioli e Gama, per l'Aiac il presidente Ulivieri, i vicepresidenti Camolese, Vossi e Perondi e il segretario generale Perdomi . (ANSA).