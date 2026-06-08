Juventus, possibile ritorno di fiamma per Kessié: non rinnova con l'Al-Ahli

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Kessié sogna il ritorno in Serie A: la Juventus torna alla carica.

Il futuro di Franck Kessié potrebbe nuovamente incrociarsi con quello della Serie A. Il centrocampista ivoriano, protagonista in passato con le maglie di Atalanta e Milan, resta infatti un obiettivo concreto della Juventus, che già nei mesi scorsi aveva manifestato interesse per un suo ritorno in Italia. La situazione contrattuale del giocatore con l'Al-Ahli continua a essere incerta e alimenta le speculazioni di mercato in vista delle prossime settimane. A riportarlo sul proprio sito é Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

Kessié prende tempo: priorità al ritorno in Serie A

Nonostante il club saudita abbia presentato una proposta di rinnovo da 12 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni, Kessié non avrebbe ancora dato il proprio assenso. Il centrocampista classe 1996 avrebbe infatti messo in stand-by la trattativa, privilegiando l'ipotesi di un ritorno nel campionato italiano. Un'eventualità che comporterebbe inevitabilmente un ridimensionamento dell'ingaggio rispetto alle cifre percepite in Arabia Saudita. In questo scenario la Juventus osserva con attenzione l'evolversi della situazione e potrebbe approfondire i contatti nei prossimi giorni. Resta da capire se altri club di Serie A decideranno di inserirsi nella corsa per l'ex rossonero, uno dei profili più esperti e apprezzati sul mercato dei centrocampisti.