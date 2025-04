Atalanta, chi raccoglierà l'eredità di Gasperini? Spunta il nome di un ex azzurro

C’è ancora tanta incertezza sul futuro dell’Atalanta, che dopo gli ultimi anni gloriosi si appresta aa vivere un’estate di profonde rivoluzioni: quasi certamente per quanto riguarda la parte tecnica, ma non è da escludere nemmeno quella dirigenziale. Il direttore sportivo dei nerazzurri Tony D’Amico, infatti, non sarebbe stato ancora del tutto scartato dalla lista del Milan, scrive Tuttosport, e chissà che stasera non possa esserci proprio un confronto diretto con Giorgio Furlani in occasione della sfida tra le due compagini che alle 20:45 è di scena al Gewiss Stadium.

Tornando al discorso tecnico, però, sembra ormai inevitabile la separazione con Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese, dopo gli storici successi portati a Bergamo, sembra ormai ai ferri corti con l’ambiente atalantino e voltare pagina rappresenta la soluzione migliore per tutti. Ma chi prenderà il testimone di un’eredità così pesante? Ai vari nomi già emersi nelle scorse settimane si aggiunge anche quello di Maurizio Sarri che, secondo Tuttosport, starebbe guadagnano diverse posizioni nelle gerarchie dello stesso D’Amico.