Ufficiale Atalanta-Hellas Verona, le formazioni: torna De Ketelaere, c'è Zalewski

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Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Hellas Verona, in campo alle 15 nella partita valida per la 30^ giornata di Serie A. Palladino (senza Scamacca) lancia Krstovic dal 1', con De Ketelaere e Zalewski alle spalle. Raspadori parte dalla panchina. Sammarco conferma la coppia Bowie-Orban, i difesa ci sono Nelsson, Edmundsson, Valentini.

A TALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Ahanor. Allenatore: Palladino.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Sarr, Suslov, Lirola, Slotsager, Bernede, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati. Allenatore: Sammarco.