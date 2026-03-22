Como, altra goleada e sprint sulla Juve nella corsa-Champions: Pisa travolto 5-0

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Una fiera del gol sulle rive del lago oggi, in occasione del lunch match tra Como e Pisa. I biancoblù hanno chiuso in fretta la pratica, valida la 30^ giornata di Serie A, rifilando una goleada ai ragazzi di Hiljemark mai pericolosi dalle parti di Butez. Diao gol e assist, Douvikas si conferma, Baturina dalla panchina e in rete, Nico Paz di nuovo a segno con Perrone a sancire il 5-0 finale. Così i biancoblù si portano a 57 punti, tenendosi strettissimo il quarto posto a +3 dalla Juventus.

Diao show, Douvikas segna ancora

Un primo tempo ai limiti della perfezione quello orchestrato dagli uomini di Cesc Fabregas nel lunch match domenicale contro il Pisa. Al ‘Sinigaglia’, il Como ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni, per blindare il quarto posto e tenere a distanza di sicurezza la Juventus nella corsa verso la zona Champions League. Una sfida a senso unico, gestendo ritmi e fiammate con disarmante naturalezza. Ci ha pensato Assane Diao a sbloccare la partita dopo appena 7 minuti: un errore fatale di Moreo e un gol fatto e finito da solo dall’esterno senegalese a mettere a sedere la difesa avversaria e rifilare l’1-0. Il Pisa ha fatica a reagire, sbattendo sistematicamente contro il muro eretto dalla coppia Diego Carlos-Kempf. I due centrali non hanno concesso nulla, fatta eccezione per un paio di cross dalla fascia sinistra, permettendo a Perrone e Da Cunha di orchestrare le transizioni offensive con estrema lucidità. Ma Butez ha assistito da spettatore aggiunto al match.

Dilaga il Como, con tre marcatori diversi

Lo spartito di gara è rimasto il medesimo nella ripresa, con un Pisa piuttosto a testa bassa, nonostante un paio di gol annullati in fuorigioco a Stojilkovic e Meister. Il Como però non ha mai tremato per davvero nelle retrovie, infierendo invece sul risultato con altri tre gol. Tre minuti per Baturina a segno con una stoccata imprendibile, poi il turno di Nico Paz di nuovo a rete dopo oltre un mese. Perrone ha inferto la manita dolorosa per i toscani, in attesa del triplice fischio finale a sancire lo stacco del Como sulla Juventus. Tre punti sopra, sempre al quarto posto e in piena zona Champions. Pomeriggio da favola per i ragazzi di Fabregas, incubo ad occhi aperti invece per il Pisa che resta ancorato a 18 punti e scivola in ultima posizione.