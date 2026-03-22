Serie A, la classifica aggiornata: Como sempre più quarto, aumenta il distacco Juve

Serie A, la classifica aggiornata: Como sempre più quarto, aumenta il distacco JuveTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:33Serie A
di Pierpaolo Matrone

Il Como asfalta il Pisa in casa e si riposiziona saldamente al quarto posto in solitaria, scappando a +3 sulla Juventus e provvisoriamente a +6 sulla Roma. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 30° turno:

CLASSIFICA
Inter 68 (29 partite giocate)
Milan 63 (30)
Napoli 62 (30)
Como 57 (30)
Juventus 54 (30)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Sassuolo 39 (30)
Udinese 39 (30)
Parma 34 (30)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (30)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Cremonese 27 (30)
Lecce 27 (29)
Verona 18 (29)
Pisa 18 (30)