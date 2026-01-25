Ufficiale

Atalanta-Parma, le formazioni: prima da titolare per Raspadori. Fuori Pellegrino

Oggi alle 14:10Serie A
di Antonio Noto

Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida in programma alle 15 tra Atalanta e Parma. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski: De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.
Allenatore: Raffaele Palladino.

PARMA (3-5-1-1): Corvi; Valenti, Troilo, Circati; Britshgi, Keita, Esteves, Sorensen, Delprato; Bernabé; Benedyczak.
Allenatore: Carlos Cuesta.