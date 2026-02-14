Ultim'ora Atalanta, problema muscolare per Raspadori: è a rischio per il Napoli

In una serata di festa per la vittoria contro la Lazio, l'Atalanta è però in apprensione per le condizioni di Giacomo Raspadori: l'attaccante italiano si è fermato nel finale a causa di un problema muscolare, al flessore. Jack non è stato in grado di continuare la partita: è dovuto uscire dal campo lasciando i suoi in dieci uomini. L'entità dell'infortunio verrà valutata nei prossimi giorni e quindi Raspadori è da considerare a forte rischio per il match contro il Napoli, in programma domenica 22 febbraio.