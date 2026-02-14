Inter-Juventus, le formazioni: le scelte di Chivu e Spalletti
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il big match di San Siro tra Inter e Juventus, valido per la 25ª giornata di Serie A. Nei nerazzurri, Cristian Chivu ritrova Barella dal primo minuto, confermato poi Zielinski così come il tandem d'attacco Lautaro-Thuram. Nei bianconeri, Luciano Spalletti sceglie Miretti per sostituire l'infortunato Khephren Thuram, mentre in avanti c'è ancora David con Yildiz. Di seguito le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti
