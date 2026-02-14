L'Atalanta non vuole fermarsi: vittoria chiave per l'Europa in casa della Lazio

Termina sul risultato di 0-2 il match dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta, valido per la 25ª giornata di Serie A. Vittoria chiave della Dea per la corsa all'Europa: decidono il match Ederson da calcio di rigore nel primo tempo e Zalewski nella ripresa. Nel finale, però, si è fermato Giacomo Raspadori per un problema fisico e sarà da valutare in vista del match di settimana prossima contro il Napoli. Sponda biancoceleste, si allontana ormai il settimo posto per la squadra di Sarri.