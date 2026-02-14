Lazio-Atalanta, le formazioni: l'ex Maldini dal 1'. Raspadori in panchina

Ufficiale

Lazio-Atalanta, le formazioni: l'ex Maldini dal 1'. Raspadori in panchinaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Atalanta, anticipo delle 18 della 25ª giornta di Serie A.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Noslin, Maldini, Isaksen. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.