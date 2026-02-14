Ultim'ora Tegola anche per la Roma: Gasperini senza Dybala per precauzione

vedi letture

Problemi di formazione anche per Gian Piero Gasperini alla vigilia di Napoli-Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Dybala non sarà convocato per la sfida del Maradona: l’attaccante argentino avverte ancora dolore al ginocchio e, in accordo con lo staff medico, si è deciso di non correre rischi. Un’assenza pesante per i giallorossi, che dovranno fare a meno di uno dei loro giocatori più tecnici in una gara chiave per la corsa europea.

Le difficoltà offensive, però, non si fermano qui. Anche Matias Soulé resta in forte dubbio dopo una settimana complicata a causa della pubalgia, mentre a centrocampo si profila un’opportunità per Niccolò Pisilli, favorito nel ballottaggio con Neil El Aynaoui. Gasperini dovrà quindi rivedere le proprie scelte, cercando soluzioni alternative per mantenere equilibrio e qualità in una partita che si preannuncia decisiva.