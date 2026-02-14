Crollo Como! Non aveva convinto neanche al Maradona e cede 1-2 alla Fiorentina

La Fiorentina conquista tre punti pesantissimi nella corsa salvezza in un sabato di Serie A che coincide con San Valentino, festeggiando nel modo migliore possibile con un successo per 2-1 a Como. La squadra di Paolo Vanoli, espulso nel concitato finale per proteste, aggancia così il Lecce in classifica. I padroni di casa partono a ritmi bassi, appesantiti anche dalle fatiche di Coppa Italia col Napoli, e faticano a ritrovare fluidità e automatismi. Ne approfitta la Viola che al 26’ passa in vantaggio grazie a Nicolò Fagioli, bravo a sfruttare un assist di Parisi e a battere Butez dopo una prima conclusione ribattuta.

Il Como prova a reagire ma si mostra poco incisivo: Nico Paz è il più pericoloso, senza però trovare il guizzo decisivo. Nella ripresa arriva il raddoppio viola con un calcio di rigore trasformato da Moise Kean, concesso per un fallo di Perrone su Mandragora. I cambi di Fabregas non cambiano l’inerzia della gara, anche se un’autorete di Parisi su cross di Jesus Rodriguez riapre il match nel finale. L’assalto conclusivo dei lombardi non produce altre occasioni, mentre nel recupero Morata rimedia un cartellino rosso: la Fiorentina gestisce e porta a casa una vittoria preziosa.