Ufficiale
Frosinone, si ferma Raimondo! Salta il Napoli? L’esito degli esami
TuttoNapoli.net
Frosinone, Antonio Raimondo si ferma dopo l’infortunio con l’Under 21: gli esami evidenziano una tendinopatia.
Brutte notizie per il Frosinone durante la sosta per le Nazionali. Antonio Raimondo si è infortunato mentre era impegnato con la Nazionale Under 21 e, dopo il problema accusato, è stato sottoposto agli accertamenti strumentali. Il club giallazzurro ha comunicato l’esito degli esami e l’avvio immediato del percorso riabilitativo. Per Napoli-Frosinone del 10 ottobre il recupero è in forte dubbio.
Frosinone, il comunicato ufficiale sull’infortunio di Raimondo
“Frosinone calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale U21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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