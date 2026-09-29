Ufficiale Frosinone, si ferma Raimondo! Salta il Napoli? L’esito degli esami

Frosinone, Antonio Raimondo si ferma dopo l’infortunio con l’Under 21: gli esami evidenziano una tendinopatia.

Brutte notizie per il Frosinone durante la sosta per le Nazionali. Antonio Raimondo si è infortunato mentre era impegnato con la Nazionale Under 21 e, dopo il problema accusato, è stato sottoposto agli accertamenti strumentali. Il club giallazzurro ha comunicato l’esito degli esami e l’avvio immediato del percorso riabilitativo. Per Napoli-Frosinone del 10 ottobre il recupero è in forte dubbio.

Frosinone, il comunicato ufficiale sull’infortunio di Raimondo

“Frosinone calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale U21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.