Frosinone, la mentalità di Alvini: “Con un’identità forte possiamo raggiungere la salvezza”

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha parlato del percorso della sua squadra in vista della ripresa del campionato contro il Napoli.

Il Frosinone si prepara alla sfida contro il Napoli e il tecnico Massimiliano Alvini, intervenuto ai microfoni di Sky, ha ribadito la necessità di concentrarsi sul percorso da affrontare, puntando su identità e lavoro di squadra: “Dobbiamo guardare solo avanti, non mi piace guardare indietro. Mi piace guardare avanti a quello che vogliamo fare per determinare. Cerchiamo di avere un'identità forte, perché credo in questi principi. Attraverso l'identità possiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Un'identità forte ti può portare a raggiungere il tuo obiettivo. Nel mio percorso c'è sempre stato un principio chiave: se un calciatore gioca 90 minuti o 30 secondi è sempre importante, c'è da lavorare per far sì che la squadra renda al massimo, non c'è differenza fra vecchi e nuovi”.

Alvini: “Non cerco rivincite, voglio stabilizzarmi in Serie A”

L'allenatore del Frosinone ha poi parlato delle proprie ambizioni e dell’obiettivo stagionale, invitando a non lasciarsi condizionare da un buon avvio: “Il mio obiettivo è quello di stabilizzarmi in Serie A e di poter vincere, come successo nelle categorie inferiori, a partire dall'Eccellenza. Quest'anno l'obiettivo è conquistare la salvezza, ma in futuro vorrei lottare per qualcosa di importante. Mi sento pronto, mi sento maturo: questo è il percorso che voglio fare. Non cerco rivincite, perché se mi guardo indietro i successi sono molti di più rispetto ad un paio di stagioni andate male. Sono grato del percorso fatto, le stagioni che sono andate male sono servite per diventare un allenatore migliore. La cosa più difficile è far capire che raggiungere la salvezza in Serie A sarà un'impresa straordinaria, questa partenza può far illudere qualcuno, non certo me o il mio staff. L'obiettivo resta la salvezza da regalare ai tifosi, alla città, alla proprietà”.