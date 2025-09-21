Atalanta show e rientra Lookman, pari a Cremona: i finali della 4^ giornata di Serie A

di Fabio Tarantino

Malissimo il Torino contro l'Atalanta. Difesa horror quella della squadra di Baroni. Al 45' risultato di 3-0 per la Dea con i primi gol nerazzurri di Krstovic, autore di una doppietta. Nella ripresa Zapata fallisce un rigore e Lookman ritorna in campo nel finale. A Cremona invece pari tra la squadra di casa e il Parma. Palo di Pellegrino nel primo tempo. Ecco i finali:

Torino-Atalanta 0-3 (Krstovic, Sulemana, Krstovic)
Cremonese-Parma 0-0

Ancora da giocare:

Fiorentina-Como domenica ore 18
Inter-Sassuolo domenica ore 20.45
Napoli-Pisa lunedì ore 20.45