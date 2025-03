Ufficiale Atalanta-Venezia, le formazioni: Zerbin da quinto, tornano Ederson e Lookman

L'Atalanta ha un'occasione ghiotta: agganciare la vetta prima che vada in scena Napoli-Inter (in programma al Maradona alle ore 18). Perché nella corsa scudetto è rientrata anche la squadra di Gasperini, reduce dalla goleada all'Empoli ma lontana oltre due mesi dall'ultima vittoria in campionato al Gewiss Stadium. Il calendario di marzo sarà terribile dopo la sfida al Venezia, penultimo ma in grado di fermare la Lazio nell'ultimo turno, perciò sarà meglio fare bottino pieno oggi. Quanto ai lagunari con Di Francesco, la situazione in classifica è bollente, essendo penultimi a tre punti dal Monza fanalino di coda e a -4 dall'Empoli che sta sopra. Strappare un punto dalle mani della Dea oggi sarebbe un'impresa ma varrebbe tantissimo.

Passando alle scelte, i padroni di casa propongono il tridente Ketelaere-Retegui-Lookman, chi ritorna titolare è Ederson dopo il turno di riposo con l'Empoli, fasce affidate a Cuadrado (preferito a Bellanova) e Zappacosta. E in difesa Posch vince il ballottaggio con Toloi. Il Venezia opta per il tandem offensivo Oristanio-Maric, in mezzo ecco Busio dal primo minuto a vincere il ballottaggio con Doumbia, con Schingtienne a superare Marcandalli nella formazione titolare.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco.