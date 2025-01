Balotelli, altro flop: ai titoli di coda l'avventura al Genoa

Al momento tante chiacchiere e una offerta manifestata dal presidente del Trapani, ma ancora nessuna trattativa entrata nel vivo.

Tutto da decifrare il futuro di Mario Balotelli. Il centravanti del Genoa che non rientra nei piani di Patrick Vieira sta cercando una sistemazione alternativa alla risoluzione del contratto in quest'ultima settimana di calciomercato. Al momento tante chiacchiere e una offerta manifestata dal presidente del Trapani, ma ancora nessuna trattativa entrata nel vivo.

Nella giornata di ieri, così Vieira ha parlato di Mario Balotelli: "Sono arrivati degli attaccanti: ci sarà meno spazio per lui? Vedo una squadra con calciatori che hanno voglia di giocare. Io devo fare delle scelte. Per questo non mi piace andare su un giocatore in particolare. Il messaggio che passo è di allenarsi bene e mettermi in difficoltà a fare le scelte. Abbiamo fatto bene e chi ha giocato ha fatto bene perché abbiamo preso punti. Ora chiediamo di più".