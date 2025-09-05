Ufficiale Bennacer saluta il Milan e la Serie A: è un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria

vedi letture

Ismael Bennacer riparte dalla Croazia. Dopo essere finito ai margini della rosa e un tiro e molla durato tutta l'estate, con il giocatore che aveva anche rifiutato l'addio in direzione Trabzonspor, nella notte è arrivata la fumata bianca per il passaggio in prestito annuale con opzione di riscatto alla Dinamo Zagabria. Questa la nota pubblicata sui canali ufficiali del club croato.

"Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!

Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto".