Ufficiale

Bologna-Genoa, le formazioni: moduli speculari, sei cambi per Italiano

Bologna-Genoa, le formazioni: moduli speculari, sei cambi per Italiano TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20Serie A
di Francesco Carbone

La quarta giornata di Serie A si apre oggi alle 15:00 con il match del Dall’Ara tra Bologna e Genoa. I rossoblù di Vincenzo Italiano cercano immediato riscatto dopo la pesante sconfitta subita a San Siro contro il Milan, ma di fronte troveranno un Genoa reduce dal pareggio esterno sul campo del Como. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro.
Allenatore: Vincenzo Italiano.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.
Allenatore: Patrick Vieira.