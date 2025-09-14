Brutto passo falso di Sarri: la Lazio perde 1-0 contro il Sassuolo
Fatica a decollare la stagione della Lazio, che perde 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, decisiva la rete al minuto 70 del subentrante Alieu Fadera. Per mister Maurizio Sarri è la seconda sconfitta nelle prime tre giornate, dopo quella contro il Como al debutto e l'unico successo quello contro il Verona nello scorso turno. I biancocelesti, certamente danneggiati dal blocco che non gli ha permesso di fare calciomercato in entrata quest'estate, devono provare a invertire la rotta quantomeno per limitare i danni.
La classifica di Serie A aggiornata dopo Sassuolo-Lazio 1-0:
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Milan 3 (2)
Como 3 (2)
Bologna 3 (2)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)
