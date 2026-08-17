Cagliari, ansia Trepy: ha rischiato di annegare in piscina, è ricoverato in terapia intensiva a Sassari

vedi letture

Decisivo il rapido intervento dei soccorsi e il successivo trasporto in elicottero all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari

Il Cagliari è in apprensione per le condizioni di Jael Trepy, protagonista di un grave incidente in piscina, dove avrebbe rischiato di annegare. Decisivo il rapido intervento dei soccorsi e il successivo trasporto in elicottero all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove il giovane attaccante si trova tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Trepy, il comunicato del Cagliari

A fornire un aggiornamento è stato lo stesso club rossoblù attraverso una nota ufficiale: «È attualmente ricoverato presso l’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari dove si trova in terapia intensiva. Il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni».