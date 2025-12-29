Cagliari, Folorunsho operato al ginocchio: lungo stop, i tempi stimati

vedi letture

Micheal Folorunsho si è infortunato nella gara di domenica scorsa contro il Pisa: il centrocampista del Cagliari si era tuffato per colpire la palla di testa, trovandola e realizzando il gol, ma la rete gli è costata cara. Infatti, Folorunsho nello slancio è finito per impattare con il ginocchio contro il palo e l'esito degli esami strumentali non ha dato buone notizie: gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

La settimana di terapia conservativa non ha avuto gli effetti sperati, così il classe 1998 quest'oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio alla clinica di Villa Stuart: l'operazione è perfettamente riuscita - come fa sapere il club sardo - ma il recupero sarà tutt'altro che breve. I tempi stimati per rientrare in campo sono di circa 50 giorni per Micheal Folorunsho, centrocampista in prestito dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.