Vergogna a Milano: vandalizzato il murale dedicato a Franco Baresi

Il murale dedicato a Franco Baresi, realizzato all'esterno di Casa Milan, è stato vandalizzato nelle ultime ore

Il murale dedicato a Franco Baresi, realizzato all'esterno di Casa Milan, è stato vandalizzato nelle ultime ore. Il volto dello storico capitano rossonero, già scomparso dall'opera alcune settimane fa, è stato ricoperto con della vernice rossa. Oscurato anche lo sponsor "Cuore" presente al centro della maglia, mentre sono state cancellate la firma dell'autore e la scritta "You'll never walk alone".

Imbrattato il murale di Franco Baresi fuori da Casa Milan, indagini sulle immagini delle telecamere

L'episodio ha provocato numerose reazioni sui social, non soltanto tra i tifosi milanisti. Il Milan si è immediatamente attivato per fare chiarezza sull'accaduto e individuare gli autori del gesto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero vuole risalire ai responsabili del danneggiamento. Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le cui immagini potranno aiutare a ricostruire quanto accaduto e a identificare gli autori.