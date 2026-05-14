Ultim'ora Caos derby, altro colpo di scena? Lega e Prefettura in contatto, torna viva l'ipotesi domenica alle 12

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Il caos attorno alla programmazione del derby della Capitale non accenna a placarsi. Dopo il rifiuto della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A di anticipare Roma-Lazio - insieme ad altre quattro gare legate alla corsa Champions tra cui Pisa-Napoli - alla domenica mattina alle ore 12, con conseguente slittamento di mezz'ora della finale degli Internazionali d'Italia, la situazione era ulteriormente degenerata. La Lega aveva quindi deciso di affidarsi alla giustizia amministrativa, presentando ricorso al TAR del Lazio, con una pronuncia attesa per il tardo pomeriggio di oggi.

Nelle ultime ore, però, lo scenario sembra essersi evoluto in senso dialogante. Secondo quanto riferisce Sky Sport, le parti sarebbero in stretto contatto e starebbe riprendendo quota proprio l'ipotesi domenicale già bocciata dal Prefetto. Se si dovesse raggiungere un accordo in tal senso, la Lega sarebbe pronta a ritirare il ricorso depositato al TAR. A confermarlo, indirettamente, è stato lo stesso presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, a margine del Social Football Summit Snack Roma: "Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva".