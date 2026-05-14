Sarri, gesto a sorpresa dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter

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Maurizio Sarri sperava di regalare una gioia ai tifosi della Lazio, ma ieri è arrivato il ko in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Un risultato che certifica le difficoltà collettive della squadra. Una stagione per lui complessa. Il tecnico ha vissuto con grande nervosismo il crollo della sua squadra, fumando una sigaretta dopo l’altra e camminando continuamente nel box riservato senza mai sedersi.

La delusione è stata evidente anche dopo il triplice fischio: come riporta il Corriere della Sera, infatti, Sarri non si è presentato alla premiazione e non ha ritirato la medaglia della finale persa, a differenza di altri membri della squadra che non hanno giocato, come Provedel e Gigot. Un gesto che conferma il momento complicato vissuto dall’allenatore, reduce da quella che lui stesso ha definito la stagione più difficile della sua carriera.