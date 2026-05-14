Roma in Europa, Malen riscattato: la cifra 'incredibile' per acquistarlo

Roma in Europa, Malen riscattato: la cifra 'incredibile' per acquistarloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:40Serie A
di Fabio Tarantino

La sconfitta in finale di Coppa Italia della Lazio contro l’Inter rende certa la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League e di conseguenza fa scattare una delle condizioni pattuite a gennaio con l’Aston Villa per il riscatto dell’attaccante olandese. Malen diventa quindi ufficialmente un giocatore della Roma: il diritto di riscatto si trasforma in obbligo, al club inglese -dopo i 2 del prestito- andranno 25 milioni con il 10% su un’eventuale futura rivendita. Lo riporta la redazione di Sky Sport. 